CAMELOT erhält Best of Consulting Award für organisatorisches Transformationsprojekt bei Takeda

Mannheim (ots) -Der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants wurde zum wiederholten Mal von der WirtschaftsWoche mit dem renommierten Best of Consulting Award ausgezeichnet. Dieses Jahr erfolgte die Prämierung in der Kategorie Organisation aufgrund überragender Beratungsleistungen für den Kunden Takeda.CAMELOT half Takeda, seiner Mission eines datengesteuerten Unternehmens ein Stück näher zu kommen. Kern der Mission ist das Sicherstellen qualitativ hochwertiger und vertrauenswürdiger Stammdaten. Ein exzellentes und in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden durchgeführtes Transformationsmanagement stellte den nachhaltigen Erfolg der wichtigen globalen Stammdateninitiative sicher. Das Transformationsprojekt überzeugte die hochkarätig besetzte Jury der WirtschaftsWoche in den Dimensionen Kreativität und Methodik, Kommunikation, Realitätswirkung und Kundenzufriedenheit."Was dieses Projekt auszeichnet, ist das kombinierte Wissenskapital von Takeda und CAMELOT. Die enge Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für ein erstklassiges Veränderungsmanagement führten zu einer hervorragenden Partnerschaft. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Transformation, die in Bezug auf Vorgehen und Wirksamkeit Standards setzt", kommentiert Uta Heydrich, Leiterin des Bereichs Business Transformation & Organization bei CAMELOT.Umfangreiche HerausforderungenCAMELOT entwickelte einen Organizational-Change-Management-Ansatz, der alle Beteiligten auf innovative und ergebnisorientierte Weise einbezog. Die Consultants arbeiteten mit visuellen, didaktischen und erzählerischen Formaten, um die Vorteile der Stammdateninitiative zu vermitteln und eine zuvor negative Nutzerwahrnehmung erfolgreich in eine positive umzuwandeln. Das Team setzte die neuesten Tools ein, um Change-Management greifbar und seinen Wert und Beitrag messbar und leicht verständlich zu machen. CAMELOT und die Kollegen auf Kundenseite agierten als ein Team und konzipierten und realisierten Maßnahmen, die speziell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Beteiligten zugeschnitten waren. Am Ende wurden über 2.000 Nutzer dazu befähigt und motiviert, effektiv mit dem im Rahmen der Stammdateninitiative eingeführten System zu arbeiten. Das Projekt wurde vollständig remote und mit einem globalen Projektteam in verschiedenen Zeitzonen durchgeführt.Mit dem Best of Consulting Award ehrt die Wirtschaftswoche seit 2010 jährlich die besten Beratungsprojekte. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer festlichen Gala vergangene Woche in Düsseldorf statt.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Consultants und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGGabrielenstraße 980636 MünchenTel.: +49 (0)173 68 55 639Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell