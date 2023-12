CAE Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Cae wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,57 bewertet, was 12 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche (29,08). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Jedoch weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit einen Wert von 0 auf, was einer negativen Differenz von -2,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cae eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cae im letzten Jahr eine Rendite von 0,91 Prozent erzielt, was 0,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche beträgt 4,49 Prozent, wobei Cae derzeit 3,57 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cae diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen in der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.