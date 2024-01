CAE Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

Die Cae-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet, basierend auf 6 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 35,08 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Aktie.

In technischer Hinsicht wird die Cae-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 29,85 CAD, während der aktuelle Kurs bei 28,28 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0,53 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Cae-Aktie, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch einen negativen Trend, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.