CAE Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cae ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an acht Tagen besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Cae auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Cae in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,28 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +6,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors von 2,85 Prozent lag Cae um 9,43 Prozent über diesem Wert. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cae einen Wert von 23 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,37 als unterbewertet gilt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Jedoch zeigt sich bei der Dividendenpolitik von Cae ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -2,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.