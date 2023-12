CAE Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "CAE":

In den letzten Wochen hat sich bei Cae keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen hatte. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Jedoch gab es eine deutliche Zunahme der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cae, dass das Unternehmen derzeit unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cae-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,93 CAD liegt und der letzte Schlusskurs bei 27,96 CAD. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,58 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet.

Abschließend wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (46,6 Punkte) als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (63,31 Punkte) zeigen, dass die Cae-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Cae-Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstärke, eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten und "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf das Sentiment, die einfache Charttechnik und den Relative Strength Index.