CAC Holdings Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie von Cac wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cac daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1718,84 JPY für den Schlusskurs der Cac-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1739 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Cac-Aktie.

Insgesamt erhält Cac somit eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsanalyse, dem RSI und der technischen Analyse.