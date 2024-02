CAC Holdings Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie von Cac nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert bei 37,14, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit auch hier eine neutrale Einstufung ergibt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls auf eine neutrale Betrachtung hinweist.

Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich derzeit auf 1734,03 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1810 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,38 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1767,72 JPY, was einen Abstand von +2,39 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Cac in Bezug auf Sentiment, Anleger und technische Analyse eine neutrale Bewertung.