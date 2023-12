CAC Holdings Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum wird der RSI berechnet. Aktuell liegt der RSI für die Cac-Aktie bei 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Eine Analyse über die letzten 25 Handelstage ergibt einen RSI von 42,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cac-Aktie demnach als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung in den letzten Wochen für die Cac-Aktie kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um die Cac-Aktie gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über die Cac-Aktie, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen zu verzeichnen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cac-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 1714,58 JPY liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 1763 JPY (+2,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (1754,82 JPY) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,47 Prozent) liegt.

Insgesamt wird die Cac-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.