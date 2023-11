CAA Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der Grace Life-tech-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,325 HKD einen Abstand von -33,67 Prozent vom GD200 (0,49 HKD) hat. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,37 HKD, was zu einem Abstand von -12,16 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Grace Life-tech-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI für Grace Life-tech liegt bei 35,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 63,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor hat die Aktie von Grace Life-tech im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,39 Prozent erzielt, was 39,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -1,66 Prozent, und Grace Life-tech liegt aktuell 37,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Grace Life-tech eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.