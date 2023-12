CAA Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Grace Life-tech hat im letzten Jahr eine Rendite von -49,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 47,1 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt bei -2,15 Prozent, und hier liegt Grace Life-tech 47,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grace Life-tech beträgt 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 81,82 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie aktuell überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,42, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung für Grace Life-tech von "Schlecht" in diesem Punkt der Analyse.