CAA Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Grace Life-tech wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 78,95 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Über- noch eine Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Grace Life-tech in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -45,77 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 45,47 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Daher erhält Grace Life-tech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Grace Life-tech aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche führt. Daher wird die Dividendenpolitik von Grace Life-tech von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Grace Life-tech wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.