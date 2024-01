C4x Discovery Aktie: In selten guter Lage!

Analysteneinschätzung: Die Aktie von C4x Discovery wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 17,85 GBP liegt. Auf Basis dieser Bewertungen vergeben die Analysten daher die Gesamtbewertung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die C4x Discovery-Aktie eine Performance von -56,41 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche um -13,88 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -42,53 Prozent für C4x Discovery bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,55 Prozent im letzten Jahr, und C4x Discovery lag 41,86 Prozent darunter. Die Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Dividende: Die Dividendenausschüttung von C4x Discovery liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt von Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 3,2 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,2 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für C4x Discovery beträgt aktuell 3,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird C4x Discovery somit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.