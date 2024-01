C4x Discovery Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer erwartet werden, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für C4x Discovery heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 3,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass C4x Discovery überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen. Im Gegensatz zum RSI7 ist C4x Discovery hier weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. C4x Discovery zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei C4x Discovery aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde C4x Discovery von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die in den vergangenen Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.