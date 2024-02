C4x Discovery Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gilt. Der RSI der C4x Discovery liegt bei 69,05, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,78 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie der C4x Discovery langfristig als "gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, erhielt die Aktie 1 "gut" und 0 "neutral" oder "schlecht". Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 11,525 GBP beträgt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende hat die C4x Discovery derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,31 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um C4x Discovery haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede und werden daher ebenfalls als "neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die C4x Discovery in allen Kategorien eine "neutral"-Bewertung.