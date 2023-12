C4x Discovery Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analysteneinschätzung für C4x Discovery ist insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Kurzfristig betrachtet, gab es innerhalb eines Monats eine Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für C4x Discovery liegt bei 0 GBP, was einem erwarteten Rückgang von 100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 8,55 GBP liegt. Die Dividendenrendite von C4x Discovery beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Sentiment und der Buzz um C4x Discovery haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Der Relative Strength Index (RSI) der C4x Discovery zeigt eine überkaufte Situation an, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung auf Basis der Analysteneinschätzung, Dividendenrendite, Sentiment und RSI.

