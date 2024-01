C4 Therapeutics Inc ist zurück!

Die C4 Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,95 USD aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 6,81 USD lag, was einem Unterschied von +130,85 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,88 USD) war der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +136,46 Prozent höher. Auf Grundlage dieser Werte erhält die C4 Therapeutics-Aktie eine Bewertung von "Gut" für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass C4 Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, mit sieben Tagen positiver und drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Analysten haben die Aktie von C4 Therapeutics in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht eingestuft, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 35 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 413,95 Prozent führt und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der C4 Therapeutics liegt bei 28,57, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,67 und bestätigt ebenfalls die "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie der C4 Therapeutics.