C4 Therapeutics Inc Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten Bewertungen für die C4 Therapeutics-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die C4 Therapeutics-Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates zu C4 Therapeutics im letzten Monat. Die von den Analysten durchgeführten Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 22 USD für das Wertpapier, was einem Aufwärtspotenzial von 384,58 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,54 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von C4 Therapeutics.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für C4 Therapeutics bei 20,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 28,99, was auch eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für das Unternehmen.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über C4 Therapeutics in den sozialen Medien beobachtet, was auf eine negative Stimmung der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die gestiegene Diskussion und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führt jedoch zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um C4 Therapeutics in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von C4 Therapeutics bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.