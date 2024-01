C4 Therapeutics Inc Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktie der C4 Therapeutics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 22 USD, was einer Erwartung von 237,42 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 6,52 USD.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der C4 Therapeutics bei 2,9 USD liegt, während die Aktie selbst bei 6,52 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +124,83 Prozent im Vergleich zum GD200 und +160,8 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen gegenüber C4 Therapeutics in den letzten Tagen. Es gab sieben positive Tage, einen negativen Tag und sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung gegenüber C4 Therapeutics in den sozialen Medien aufgehellt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält C4 Therapeutics daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.