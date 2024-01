C4 Therapeutics Inc Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt eine Bewertung für die C4 Therapeutics-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war "Gut", während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die C4 Therapeutics-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu C4 Therapeutics, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 35 USD. Das Wertpapier hat somit ein Aufwärtspotential von 354,55 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um C4 Therapeutics lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die C4 Therapeutics derzeit positiv bewertet wird, da der Kurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 bestätigen das "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch gab es auch hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Stimmungsergebnisse erhält C4 Therapeutics eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich somit für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating für C4 Therapeutics.