C4 Therapeutics Inc Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmung der Anleger bezüglich C4 Therapeutics ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich an acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Gegensatz zu nur zwei Tagen, an denen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat ebenfalls zur Einschätzung beigetragen. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Insgesamt ergab sich eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies. Somit wurde eine "Schlecht"-Einstufung abgeleitet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der C4 Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 108,65 Prozent über dem Durchschnitt lag. Auch in den letzten 50 Handelstagen lag der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um 158,8 Prozent. Daher erhielt die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Analysten bewerten die C4 Therapeutics-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 264,84 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält C4 Therapeutics somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.