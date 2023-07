C3.ai: Das mittelfristige Kursziel von 17,97 EUR

Die Aktie von C3.ai hat gestern eine positive Kursentwicklung von +3,95% verzeichnet und konnte damit in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +8,86% zulegen. Die Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 17,97 EUR liegt – was einem möglichen Investitionsverlust in Höhe von -51,72% entspricht.

• Am 10.07.2023 legte die C3.ai-Aktie um +3,95% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 17,97 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” ist nun bei 2,67 nach zuvor ebenfalls 2,67

Obwohl die jüngste positive Entwicklung einige Experten überrascht haben mag und nicht alle dieser Einschätzung folgen würden – so sehen immerhin noch rund zwei Drittel der Analysten (66%) weiterhin Potenzial für eine optimistische Prognose mit Kaufempfehlungen oder Halteempfehlungen.

Zurzeit bewerten nur wenige...