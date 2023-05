C3.ai: Kursziel von 17,89 € wird erwartet

Laut Bankanalysten ist die Aktie von C3.ai momentan unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 17,89 €.

Wenn diese Einschätzung zutrifft, birgt eine Investition in C3.ai derzeit ein Verlustrisiko von -9,66%.

• C3.ai verzeichnete am 28.04.2023 einen Anstieg um +1,37%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 17,89 €

• Das Guru-Rating beträgt nun 2,67 nach zuvor 2,83

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von C3.ai an Wert gewinnen (+1,37%) und schnitt damit besser ab als erwartet.

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert insgesamt um +0,02% an.

Obwohl sich einige Analysten positiv äußerten (darunter einer mit einem starken Kaufsignal), sind andere eher neutral oder gar pessimistisch eingestellt. Insgesamt sehen aber immerhin noch etwa ein Drittel aller Experten Potenzial in der Aktie.

Das Guru-Rating bewegt sich nun bei...