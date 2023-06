C3.ai: Kursziel -38,93% entfernt

Die Aktie von C3.ai hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -7,09% verzeichnet. Auch in den letzten fünf Handelstagen war ein schwacher Trend erkennbar (-2,06%), was auf pessimistische Stimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für C3.ai liegt bei 18,39 EUR laut Bankanalysten. Das bedeutet für Investoren ein Risiko von -38,93%, wenn die Prognose zutrifft. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

1 Analyst hält die Aktie für einen starken Kauf und 1 weitere gibt ein Kauf-Rating ab. 6 Experten bewerten sie als “halten”, während 1 Analyst sie zum Verkauf empfiehlt und 3 sogar sofortigen Verkauf befürworten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,67.

Zusammenfassend:

– Gestern fiel der C3.ai-Aktienkurs um -7,09%

– Mittelfristiges Kursziel...