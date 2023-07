C3.ai: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 18,10 EUR

C3.ai konnte gestern am Finanzmarkt leider keine positiven Ergebnisse erzielen und verzeichnete einen Rückgang von -2,59%. Trotzdem zeigt sich in den letzten fünf Handelstagen eine positive Tendenz mit einem Anstieg von +8,86%, was auf eine allgemeine Marktoptimismus hindeutet.

Die Bankanalysten halten die C3.ai-Aktie für unterbewertet und haben ein mittelfristiges Kursziel von 18,10 EUR festgelegt. Dies würde Investoren ein Potential von bis zu -49,59% ermöglichen. Jedoch sind nicht alle Analysten der gleichen Meinung bezüglich dieser Prognose nach dem jüngsten Trendanstieg.

Insgesamt empfehlen aktuell nur wenige Experten die Aktie zum Kauf mit einer optimistischen Einschätzung. Der Großteil der Analysten tendiert zur Neutralität mit einem “Halten”-Rating. Nur wenige stimmen noch für einen Verkauf (1) oder sogar sofortigen...