C3.ai Aktie: Der weitere Knall!

Die Analyse von C3ai zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysten bewerten die C3ai-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -8,92 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält C3ai somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass C3ai derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da C3ai weder überkauft noch überverkauft ist.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie mit +10,66 Prozent Entfernung vom GD200 ein positives Signal ist. Ebenso deutet der GD50 auf ein "Gut"-Signal hin, da der Aktienkurs einen Abstand von +16,91 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält die C3ai-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickeln wird.