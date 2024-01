C3.ai Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Aktie von C3ai. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen C3ai unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für C3ai ergibt sich ein neutraler RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 48,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass C3ai weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,39 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das C3ai-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" für C3ai vergeben. Langfristig erhält die Aktie damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 25,18 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 16,76 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 29,4 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die C3ai-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.