C3.ai Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, um die allgemeine Marktsituation einzuschätzen. Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf die Aktie von C3ai wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für C3ai wies kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von C3ai bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Einschätzung von Analysten ergab sich insgesamt ein neutrales Bild, da 1 Kauf, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die C3ai liegt bei 36 USD, was einem Potenzial von 29,4 Prozent entspricht. Daher erhielt die Aktie das Rating "Gut".

Die technische Analyse ergab, dass die C3ai derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 30,45 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (27,82 USD) um -8,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 28,14 USD führte zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wurde die Aktie daher als "Schlecht" und "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber C3ai. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhielt C3ai daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhielt C3ai von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating.