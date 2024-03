C3.ai Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

In den letzten 12 Monaten wurden Analystenbewertungen für C3ai vergeben, die sich auf 1 Mal "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" beliefen. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu C3ai. Der aktuelle Kurs von 30,68 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 17,34 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 36 USD festlegen. Dies wird als positive Entwicklung angesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von C3ai veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen war jedoch weder eine starke positive noch negative Diskussion über C3ai zu verzeichnen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. In diesem Fall zeigt die Aktie von C3ai eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.