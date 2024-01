C3.ai Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Bewertung von Aktien kann durch die Analyse der Kommunikation im Internet eine wichtige Einschätzung liefern. Dies umfasst die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. In Bezug auf C3ai zeigt sich hierbei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität verändert sich stark, da es deutlich weniger Aktivität gibt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei C3ai in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 75,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass C3ai momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,81, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für C3ai 2-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 7,85 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 29,4 USD, was eine "Gut"-Einschätzung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertungsstufe von "Gut" durch institutionelle Analysten.