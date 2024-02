C3.ai Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von C3ai ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. Laut Anleger-Sentiment wurden an neun Tagen vor allem positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurden in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung für C3ai abgegeben, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29,4 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der C3ai derzeit bei 30,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs 30,04 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,67 USD, was einer Distanz von +8,57 Prozent zur Aktie entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die C3ai liegt bei 28,26 und wird daher als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von C3ai in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich aus den Anleger-Sentiments, den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von C3ai.