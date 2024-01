C3.ai Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Im Laufe des letzten Jahres gab es 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertungen von Analysten für C3ai, was im Durchschnitt zu einer "neutralen" Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 29,4 USD. Das bedeutet, dass die Aktie, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 26,21 USD, um 12,17 Prozent steigen könnte, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die C3ai-Aktie daher eine "gute" Bewertung aus Sicht der Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über C3ai diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen "guten" Einschätzung führt. Somit erhält C3ai auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "gute" Bewertung.

Das Stimmungsbild zu C3ai hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert, was auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Insgesamt erhält C3ai daher in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der C3ai von 26,21 USD -11,45 Prozent unter dem GD200 (29,6 USD) liegt, was als schlechtes Signal bewertet wird. Auch der GD50 von 28,66 USD weist mit -8,55 Prozent einen negativen Abstand auf. Somit wird der Kurs der C3ai-Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.