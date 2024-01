C3.ai Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Anlegerstimmung gegenüber C3ai war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die C3ai derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 29,59 USD, während der Aktienkurs (27,36 USD) um -7,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,44 Prozent, was auf einen neutralen Wert hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der C3ai liegt bei 63,69, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird daher als neutral eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für C3ai.