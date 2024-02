C3.ai Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der C3ai liegt bei 41,86, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,29 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die C3ai-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 29,4 USD und einem Aufwärtspotential von 15,16 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der Analysteneinschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen zur C3ai-Aktie in den letzten zwei Wochen, während neutralere Themen in den Tagen zuvor angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für C3ai in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.