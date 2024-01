C3.ai Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse zeigt, dass die C3ai-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 29,41 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,71 USD liegt, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 28,13 USD, was einer Abweichung von +2,06 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung für C3ai ergeben. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für die C3ai-Aktie in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich die Einschätzungen und Stimmungen rund um die C3ai-Aktie in den letzten Wochen überwiegend negativ entwickelt haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die C3ai-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 77,25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,18 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.