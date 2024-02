C3.ai Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten Wochen wurde bei C3ai eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist auf negative Diskussionen in den sozialen Medien zurückzuführen, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die C3ai-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 30,13 USD für die C3ai-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 27,05 USD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, wobei in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. In den letzten Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verlagert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend erhält C3ai insgesamt eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Sentiments, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.