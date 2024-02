C3.ai Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für C3ai liegt bei 36,06, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 47 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Lage daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich C3ai ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Meinung der Analysten über C3ai ergibt sich aus den Empfehlungen der letzten 12 Monate. Dabei wurden 1 Kaufempfehlung, 4 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für C3ai liegt bei 29,4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,33 Prozent entspricht. Daher lautet die Gesamteinschätzung "Neutral".

In den letzten Wochen zeigte sich bei C3ai keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Es wurden keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend erhält C3ai daher insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.