C3.ai Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den 7-Tage-RSI für C3ai betrachten, sehen wir, dass er aktuell bei 75,4 Punkten liegt, was bedeutet, dass C3ai momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) liegt bei 55,81, was darauf hinweist, dass C3ai weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Wenn es um trendfolgende Indikatoren geht, spielt der gleitende Durchschnitt eine wichtige Rolle. Für die C3ai-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 29,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,26 USD liegt, was einer Abweichung von -7,66 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält C3ai daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,35 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird C3ai auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung haben Analysten in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für C3ai vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu C3ai vor. Der aktuelle Kurs von 27,26 USD wird von den Analysten mit einer erwarteten Entwicklung von 7,85 Prozent und einem mittleren Kursziel von 29,4 USD bewertet, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Zusätzlich zur technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen spielt auch das Sentiment und der Buzz eine wichtige Rolle. Bei C3ai zeigt sich eine verminderte Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für C3ai.