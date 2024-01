C3.ai Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Analysteneinschätzung für C3ai zeigt ein gemischtes Bild, da 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,4 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 5,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie von den Analysten insgesamt das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von C3ai ergibt sich ein langfristig eher negatives Bild. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde vorwiegend positiv über C3ai diskutiert, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,5 USD, was eine negative Abweichung vom aktuellen Schlusskurs von 27,89 USD zeigt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird C3ai auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.