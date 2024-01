C3.ai Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten vier Wochen konnte bei C3ai eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, während gleichzeitig eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie derzeit mit einem "Gut"-Rating bewertet. Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 24,81 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 18,5 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 29,4 USD. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für C3ai weist eine Ausprägung von 81,9 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,68, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt und somit zu einem Gesamtbild führt, das eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung bei C3ai.

