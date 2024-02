C3.ai Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von C3ai liegt bei 28,26 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der C3ai 30,03 USD, während der aktuelle Kurs 30,04 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 27,67 USD, was einer positiven Differenz von +8,57 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass das Anleger-Sentiment in Bezug auf C3ai in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen wider, die ebenfalls überwiegend positiv sind. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung als "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von C3ai aufgrund des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments insgesamt als "Gut" bewertet.