C3.ai Aktie: Lieber erstmal abwarten!

C3ai hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Dabei setzen sich die Bewertungen aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu C3ai. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 29,4 USD, was ein Abwärtspotenzial von -6,43 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 31,42 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für C3ai.

Der Relative Strength Index (RSI) der C3ai-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 40,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für C3ai.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf C3ai untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um C3ai in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um C3ai langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen und dem RSI, während die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft wird. Das langfristige Stimmungsbild zeigt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hindeutet.