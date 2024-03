C3.ai Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit richtete sich die Diskussion jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen C3ai. Als Resultat hat die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet und somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergeben.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigte die Diskussionsintensität der Aktie von C3ai in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit für C3ai ein Gesamtwert von "Schlecht" in Bezug auf die weichen Faktoren.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die C3ai zeigt aktuell einen Wert von 73,68, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei Betrachtung des RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich hingegen ein Wert von 45, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die C3ai mit einem Kurs von 29,1 USD derzeit +3,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -5,27 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.