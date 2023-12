C3.ai Aktie: Keine Panik!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von C3ai wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings haben negative Themen in den letzten Tagen die Diskussionen dominiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie von 28,74 USD mit einer Entfernung von -1,71 Prozent vom GD200 (29,24 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 27,79 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,42 Prozent beträgt. Im Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergibt sich somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die C3ai-Aktie. Der RSI7 beträgt 46,78 und der RSI25 liegt bei 50,61, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Einschätzung der Analysten für die C3ai-Aktie ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die C3ai liegt bei 29,4 USD, was einer prognostizierten Entwicklung um 2,3 Prozent entspricht. Auch hier wird das Rating "Neutral" vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich also in der Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Indikatoren und der Analysteneinschätzungen insgesamt eine Bewertung der C3ai-Aktie als "Neutral".