C3.ai Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die C3ai-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 43, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,69 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien beeinflussen. In Bezug auf C3ai wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien ergab überwiegend positive Meinungen zu C3ai, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt C3ai insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein mögliches Abwärtspotential von -6,43 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält C3ai eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.