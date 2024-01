C3.ai Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von C3ai war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei C3ai eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war ebenfalls höher und wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die C3ai-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (63) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (55,93) führen zu diesem neutralen Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie von 26,21 USD um 11,45 Prozent unter dem GD200 (29,6 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der einen Kurs von 28,66 USD ausweist, führt zu einem "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -8,55 Prozent. Somit wird der Kurs der C3ai-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.