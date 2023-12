C3.ai Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Analystenbewertungen und Kursziel: Im letzten Jahr haben insgesamt sieben Analysten ihre Bewertungen für die C3ai-Aktie abgegeben. Dabei wurden zwei Bewertungen als "Gut", vier als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 29,4 USD, was einem Aufwärtspotential von 11,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die C3ai-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI beträgt 34,97, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 liegt bei 52, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt erhält die C3ai-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die C3ai-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 27,51 USD, während der aktuelle Kurs bei 26,46 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -3,82 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 liegt derzeit bei 27,43 USD, was einem Abstand von -3,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die C3ai-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".