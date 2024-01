C3.ai Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der C3ai-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der C3ai-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern deutet auf eine gemischte Einschätzung hin. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die C3ai-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die C3ai-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 29,4 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 18,5 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 24,81 USD ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die C3ai-Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.