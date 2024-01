C3.ai Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die C3ai-Aktie beträgt derzeit 63. Dadurch ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist C3ai weder überkauft noch überverkauft (Wert: 55,93). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für C3ai aus den letzten zwölf Monaten zeigt 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu C3ai. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 29,4 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 12,17 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs (26,21 USD) und führt zu einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über C3ai besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen konnte bei C3ai eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dieses Kriterium wird daher mit "Gut" bewertet. Es wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält C3ai für diese Stufe daher ein "Gut".

