C3.ai Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von C3ai hat sich in den letzten Wochen verändert. Laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung zu verzeichnen. Allerdings hat sich dies in den letzten ein, zwei Tagen geändert, und es überwiegen nun die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die C3ai-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der Schlusskurs von 24,95 USD liegt deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 29,62 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im 50-Tage-Durchschnitt (28,03 USD) liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die C3ai-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der C3ai-Aktie zeigt einen Wert von 69,92, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,5 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass sich die Stimmungslage bezüglich der C3ai-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert.

Insgesamt erhält die C3ai-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".