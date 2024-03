C3.ai Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen C3ai. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI der C3ai einen Wert von 73,68 auf, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Somit wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für C3ai aus den letzten zwölf Monaten zeigt 1 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 36 USD. Gemessen am letzten Schlusskurs von 29,1 USD hätte die Aktie damit ein Potenzial von 23,71 Prozent, was einer positiven Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der C3ai mit 29,1 USD derzeit um +3,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,27 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral".